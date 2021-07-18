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الأحد، 18-07-2021 11:43 ص

رانيا يوسف تتعرض للسرقة وتحذر متابعيها

رانيا-يوسف-تكشف-سرتها-في-مهرجان-الجونة


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها ، وذلك من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتاعى انستغرام . 

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وكتبت رانيا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم".


وكانت رانيا شوّقت المتابعين للجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه في 1 آب/أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشرت مقطع برومو تشويقي موجهة رسالتها للحرامي في المسلسل: "أنت عارف اللي عملته ده ممكن يعمل فينا إيه".


وأضافت: "حكاية جديدة ومغامرة خطيرة في موسم ثاني، "الحرامي 2" أكثر إثارة، من أعمال شاهد الأصلية، ابتداءًا من 1 أغسطس على شاهد"

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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