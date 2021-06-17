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الخميس، 17-06-2021 11:11 ص

رانيا يوسف تشارك متابعيها كواليس اول ايام تصوير مسلسل ' الانسة فرح ٤' - صورة

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الوكيل الإخباري - ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في كواليس أول أيام تصوير دورها في الجزء الرابع بمسلسل "الآنسة فرح".

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ونشرت "رانيا" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت: "أول أيام تصوير مسلسل الآنسة فرح - الجزء الرابع".


وبدأ صناع "الآنسة فرح" تصوير الجزء الرابع من المسلسل خلال الأيام الماضية، ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ولا يتم قتلها في السجن.


وانتهت الحلقة على ظهور آدم، أول حب في حياة فرح، والشخص الذي تركها، فقط أثناء قراءتها لجواب طارق، وجدته أمامها يبتسم ويبكي، فهل تعود إليه، هذا ما سيكشفه الموسم الرابع.


المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وهو من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

 


 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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