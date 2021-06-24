الخميس 24-06-2021
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الخميس، 24-06-2021 03:07 م

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على واتساب - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف تعرضها لاختراق حساب الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام."

وقالت رانيا في منشورها: "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي .. تم اختراق الواتساب الخاص بى ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم."

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إلى ذلك، خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بأحدث ظهور عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة رشيقة جذابة بارتدائها فستاناً قصيراً جريئاً أظهر جمالها وأنوثتها.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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