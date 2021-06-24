رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على واتساب - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف تعرضها لاختراق حساب الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام."



وقالت رانيا في منشورها: "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي .. تم اختراق الواتساب الخاص بى ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم."

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إلى ذلك، خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بأحدث ظهور عبر حسابها على "إنستغرام".



وظهرت رانيا في الصور بإطلالة رشيقة جذابة بارتدائها فستاناً قصيراً جريئاً أظهر جمالها وأنوثتها.





المصدر - لبنان 24