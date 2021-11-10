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الأربعاء، 10-11-2021 12:16 م

ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى - صور

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الوكيل الإخباري - كشفت الصفحة الرسمية للفنان اللبناني ربيع الأسمر أنه تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال تواجده في دمشق.

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وفي التفاصيل، نشرت صفحة الفنان ربيع الأسمر صوراً، يظهر فيها خلال تقديم الاسعافات الاولية له، بعد ان تم نقله الى المستشفى بشكل طارئ جداً. وكُتب تعليق على الصور :"تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق منذ قليل وتم إسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق انشالله بالشفاء العاجل يارب".

 

ولم يتم الكشف بعد عن وضعه الصحي، وإن كان سيبقى في المستشفى لفترة طويلة، أو أن صحته تتحسن.

 

 

 

المصدر - الفن 

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