رحمة أحمد تتخذ موقفاً قانونياً ضد بعض رواد السوشال ميديا

الوكيل الإخباري - فوجئت الفنانة رحمة أحمد بطلة مسلسل "الكبير أوي" بانتشار تغريدات تحمل اسمها على "تويتر"، وفيها تصريحات بالهجوم على بعض الفنانين ومطالبات منها بتغيير طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين ومنحهم المزيد من الفرص، وأخرى تحمل في طياتها نبرة غرور بعد نجاحها الساحق في دور "مربوحة" بالمسلسل.



ونفت رحمة امتلاكها أي حساب على منصة "تويتر"، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنها لا تمتلك أي حسابات في "تويتر" أو "تيك توك"، كما أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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كتبت رحمة أحمد، التي عرفت باسم "مربوحة": "يا جماعة أنا مليش أكونت على "تويتر"، ولا هعمل، وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي، ولا تيك توك كمان، وقريب هاخد موقف قانوني".

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