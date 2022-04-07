رحمة أحمد تتفوق في دور زوجة الكبير

الوكيل الإخباري - تألقت الممثلة الشابة رحمة أحمد فرج في دورها في الجزء السادس من مسلسل "الكبير" وتقوم بآداء دور الزوجة الثانية للكبير أوي



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل لقطات رحمة مع التعليقات الإيجابية لما أضافته من كوميديا على العمل



والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم ومجموعة من النجوم، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو وحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، والمسلسل من أنتاج شركة سينرجي، إخراج أحمد الجندي.

اضافة اعلان

نواعم