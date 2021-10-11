الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

أسماء الوزراء الذين غادروا حكومة الخصاونة

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

تعميم للمحامين الاردنيين حول بيع الأراضي الفلسطينية

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

حريق مخبز في السلط

رئيس الوزراء: التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الإثنين، 11-10-2021 12:34 م

رحمة حسن تتهم المنتج هاني أسامة بالنصب عليها - صورة

20201215093717427


الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة المصرية رحمة حسن الجدل مجدداً بعد أن وضعت منشور تتهم فيه المنتج هاني أسامة بعدم دفع مستحقاتها من العام 2018، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

أثارت الممثلة المصرية رحمة حسن الجدل مجدداً بعد أن وضعت منشور تتهم فيه المنتج هاني أسامة بعدم دفع مستحقاتها من العام 2018، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

الجدير بالذكر، أن الممثل ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي كان قد صرح مسبقاً أن رحمة ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية، لافتاً إلى أنه تدخل لحل مشكلتها مع المنتج هاني أسامة لكنها رفضت تدخل النقابة.

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
24c3b5d531dac6e73ce4f6a1af2cea94

سبب انفصال زينب محمد عن زوجها أحمد حسن - فيديو

1012587_0

الكشف عن التطورات الصحية لحالة الفنان محمد منير

640x480

أحدث ظهور لإبن هازال كايا - صورة

jamalsuliman12

شاهد ...وصلة رقص لـ جمال سليمان في حفل حسين الجسمي

963

شيرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها لأول مرة في عيد ميلادها

1076058-1

أصالة تكشف كواليس الصلح مع أنغام