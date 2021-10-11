رحمة حسن تتهم المنتج هاني أسامة بالنصب عليها - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة المصرية رحمة حسن الجدل مجدداً بعد أن وضعت منشور تتهم فيه المنتج هاني أسامة بعدم دفع مستحقاتها من العام 2018، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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أثارت الممثلة المصرية رحمة حسن الجدل مجدداً بعد أن وضعت منشور تتهم فيه المنتج هاني أسامة بعدم دفع مستحقاتها من العام 2018، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر، أن الممثل ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي كان قد صرح مسبقاً أن رحمة ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية، لافتاً إلى أنه تدخل لحل مشكلتها مع المنتج هاني أسامة لكنها رفضت تدخل النقابة.

المصدر - الفن

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