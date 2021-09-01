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الأربعاء، 01-09-2021 02:21 م

رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجه إلى السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - في حفل مكتمل العدد أحيته النجمة العراقية رحمة رياض على مسرح جدة Superdome من تنظيم شركة 4M Events و360Live، استقبل الجمهور السعودي رحمة وردّد معها أغانيها من "وعد مني" إلى "الكوكب".

وتفاعل الحضور بشكل كبير داخل الحفل وعلى وسائل التواصل، فتصدرت رحمة الترند في المملكة وأضافت لقناتها على موقع "يوتيوب" مئة ألف مشترك وهي حالياً تحتل المرتبة الأولى في الخليج علىموقع الفيديوات من حيث عدد المشتركين.

وتتحضّر حالياً للمشاركة بالمزيد من الحفلات سيعلن عنها لاحقاً ولإطلاق عدد من الأغاني ينتظرها جمهورها العراقي والخليجي. 

وكانت مجموعة MBC جدّدت عقد رياض لموسم إضافي في برنامج "عراق آيدول"، يبدأ في شهر أيلول (سبتمبر)، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت رياض "الكوكب"، الأغنية الرومانسية التي أدتها بأسلوب مختلف، وهي من كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي. أمّا الفيديو على "يوتيوب" فقد تخطّى المئة ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة من إطلاقه، كما تصدّرت وسم (هاشتاغ) "رحمة الكوكب" على موقع "تويتر" في العراق.

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