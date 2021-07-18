الأحد 18-07-2021
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الأحد، 18-07-2021 04:28 م

رحمة رياض تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بلقطة عفوية في أحد المطاعم.

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وإعتمدت رحمة لوك كاجوال إذ وضعت على رأسها قبعة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.


وكانت رحمة قد أكدت مؤخراً أن نجاحها لم يكن بالصدفة، بل كان بعد سنوات من الجهد والتعب والإعتماد على النفس، وقالت خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "العراقية"، إن كل الأغاني التي طرحتها حققت نجاحاً، خصوصاً أغنية "وعد مني" التي وصفتها بأنها غيرت مجرى حياتها، وقالت :"حالياً نعيش في العصر الرقمي، وبالتالي لا يحق لأحد التقليل من نجاح شخص حقق ملايين المشاهدات، باعتبار أن الأمر ليس له قيمة"، لافتة إلى أن ملايين المشاهدات دليل نجاح، ومن يعترض على ذلك شخص لديه مشكلة مع نفسه.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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