رحيل الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي الشهير بـ "عبدالرؤوف"

الوكيل الاخباري-توفي يوم امس الاثنين الفنان المغربي القدير، عبد الرحيم التونسي، الشهير بـ"عبد الرؤوف" عن عمر ناهز 86 سنة.

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وكشف نجل عبد الرؤوف، في تصريح لـ "هسبريس " أن الفنان الكوميدي فارق الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض؛ الذي تسبب في دخوله المستشفى مرات عديدة.



وكان الفنان القدير عبد الرؤوف يعاني من مرض على مستوى القلب، ما كان يتسبب له في انتفاخه وضيق في التنفس باستمرار.



ويعد الفنان القدير عبد الرحيم التونسي من أشهر الفكاهيين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح بداية ستينيات القرن العشرين، وبصم على مشوار فني حافل بالنجاحات، وظلت شخصية “عبد الرؤوف” ترافق مشواره لعقود طويلة، قبل أن يتسبب المرض في ابتعاده عن الساحة الفنية منذ سنوات.





