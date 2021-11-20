السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 04:29 م

رحيل ريما المطوع يتصدر الترند .. والجمهر في حالة من الصدمة

4769440_1637408420


الوكيل الإخباري - شكل رحيل الفنانة الكويتية ريما المطوع حالة من الصدمة بين متابعيها، وتصدر إسمها الترند على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وعبر العديد من متابعي المطوع عن حزنهم الشديد بهذا الخبر الذي تلقوه كـ "الصاعقة" بحسب وصفهم، مشيرين إلى أنها كانت تبعث فيهم الأمل والفرح والإصرار.


وكانت المطوع قد رحلت في 18 تشرين الثاني / نوفمبر دون الكشف عن أسباب وفاتها.


الكاتبة الكويتية سحر بن علي نعت ريما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموح والصديقة الداعمة دائما، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك.. لروحك السلام يا ريما".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أديل

أديل تطرح ألبومها الجديد

7a54caf4-4a48-4426-a1af-f4754a713d32_16x9_1200x676

جومانا مراد تحتفل بيوم ميلاد زوجها - صور

كم-عمر-مي-عز-الدين-الحقيقي-؟

شاهد ... مي عز الدين تعود لهواية الكروشيه من جديد

1289859_1632041024

مؤلف فيلم بوهيميان رابسودي يرفع دعوى على الشركة المنتجة

elaosboa62105

تطورات جديدة بحالة سهير البابلي الصحية

20211119231750749

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات

أخبار متعلقة
1409947543_t_1378905542

وفاة فنانة كويتية شهيرة عن عمر صغير

7615166-307550846

ميريام فارس تكشف سبب اخفائها سر مرضها

d449121e-ff25-49d7-941b-93e2889ee24e

نادين نسيب نجيم تتصدر الترند - فيديو

340830_0

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند مجدداً

عادل

الشناوي: عادل إمام لم يعتزل الفن