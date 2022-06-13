ردة فعل أسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم بعد اعتذار الشاعر المسيء لها

الوكيل الإخباري-بعد الإساءات التي وجهها نحو كوكب الشرق والتصريحات التي طالت سمعتها وحياتها الخاصة وتهديد أسرتها بمقاضاته في المحاكم، اعتذر الشاعر المصري ناصر دويدار لعائلة أم كلثوم في منزلها الواقع في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمال مصر.



وتوجه الشاعر المصري صباح يوم أمس الأحد إلى قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من أجل تقديم الاعتذار لأسرة أم كلثوم، حيث استقبله أفراد العائلة وقبلوا اعتذاره.



و أكد دويدار أنه من عشاق سيدة الغناء العربي وأن حديثه لم يكن بقصد الإساءة بل اجتزئ من سياقة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مشوه.



وأكد عدلي سمير خالد حفيد أم كلثوم أنه قبل اعتذار الشاعر قائلاً إن دويدار "مرحب به داخل منزل العائلة وقبلنا اعتذاره وعفا الله عما سلف".



يذكر أن الشاعر المصري ناصر دويدار كان قد وجه إساءات في حق كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي، خلال ندوة أقيمت في مقر اتحاد كتاب مصر.

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