ردة فعل أصالة تجاه معجبة اقتحمت مسرح حفلها يثير الإعجاب-فيديو

الوكيل الإخباري - أثارت أصالة الإعجاب على مواقع التواصل بموقفها تجاه معجبة اقتحمت المسرح في حفلها الذي أقيم يوم الجمعة ضمن فعاليات ختام الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

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واقتحمت طفلة المسرح على أصالة لالتقاط صورة معها وهي تبكي فاحضتنتها أصالة بحرارة شديدة في لقطة حظيت بانتشار واسع على تويتر، وقالت: "كتير راقيين الأطفال اللي يسمعوني" ودعتها أصالة للغناء معها بعد انتهائها من أغنيتها التي كانت تقدمها.

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