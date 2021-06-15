ردة فعل شريف دسوقي بعد بتر قدمه

الوكيل الإخباري _ وصف الفنان شريف دسوقي، يوم إجراء عملية بتر قدمه اليسرى، خلال الأيام الماضية، بالتجربة الصعبة، خاصة أنه ظل يعاني من آلام شديدة، ووجه الشكر لكل من سانده في محنته الأخيرة.



حيث قال شريف : "دخلت المستشفى وأنا على علم أنني بين خيارين، الأول الترقيع، والثاني البتر، عندما كنت في مرحلة الإفاقة من البنج، سمعت الأطباء يقولون: مين هيقوله إن رجله اتقطعت، فعلمت ماحدث لي".

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وعن رد فعله الأول، أوضح الفنان: "حركت يدي من تحت الغطاء وقولت الحمد لله قطعوا حتة صغيرة، وأول شئ فكرت به أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى".



وتابع: "أنا لست طمعان في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء، ولكن لدي مخزون بكاء يكفي العالم، ليس لبتر قدمي، ولكن لاكتشافي أشخاص خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافي من أشخاص كنُت مجبر عليهم، وفي الوقت الحالي يظهرون على حقيقتهم".





المصدر : الإمارات نيوز