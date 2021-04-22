ردة فعل غير متوقعة من محمد هنيدي بعد مقلب رامز جلال!.. شاهد

الوكيل الاخباري - حلّ الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال.

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وكان لمحمد هنيدي رد فعل طريف بعد مقلب "رامز عقله طار"، إذ قال صارخاً: "إبعد، أنا اتبليت وعايز هدوم تانية"، ليُجيبه رامز جلال: "أنت بتبني تاريخ جديد ليك النهاردة يا هنيدي".

ودخل محمد هنيدي في كبسولة رامز جلال، وظل الأخير يستفزه بسكب الماء على رأسه ورشّه بمطفأة الحريق، إلى أن ثارت عصبية هنيدي فدفعه رامز من الكبسولة داخل حمام السباحة.



لها