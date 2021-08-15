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الأحد، 15-08-2021 12:21 م

ردة فعل مفاجئة من ابن نيللي كريم على زواجها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر إبن الممثلة المصرية نيللي كريم، يوسف صبري صورة عبر خاصية الستوري في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من حفل زفاف والدته ولاعب الإسكواتش هشام عاشور.

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وظهر بالصورة إلى جانب عدد من أصدقائه.


والجدير ذكره أن يوسف هو إبن نيللي من زواجها الأول من المهندس بهاء صبري.
وكانت نيللي قد شكرت بعد ليلة زفافها كل من جعل يومها مثير للإعجاب، بحسب قولها.


ونشرت صوراً من جلسة التصوير التي خضعا لها، بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت تعليقاً قالت فيه: نود أن نشكر كل من جعل يومنا فريدا ودافئاً، تهنئتكم كانت رائعة.

 


 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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