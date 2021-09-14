الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية والتعليم النيابية تطلع على خطط وبرامج المركز الوطني لتطوير المناهج

وفاة طفلة بسبب "انفجار الزائدة" يشعل غضباً أردنياً

محافظ العاصمة يفرج عن 162 موقوفا ادارياً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة 16.8%

%92.8 نسبة المعلمين والإداريين الذين تلقوا لقاح كورونا

33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

اطلاق نار واصابات في سطو مسلح على بنك على طريق المطار

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

تمديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية

كريشان يكرم الواصلين لمرحلة المقابلة الشخصية بجائزة الموظف المثالي

الثلاثاء، 14-09-2021 04:20 م

رد فعل مفاجئ من طليق أصالة نصري بعد زواجها من الشاعر العراقي

920211314727863057670


الوكيل الإخباري - ألغى المخرج طارق العريان متابعته لطليقته النجمة أصالة نصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، من دون أن يعلق على الأمر.

اضافة اعلان

وفي المقابل، حرصت عارضة الأزياء نيكول سعفان والتي يتردّد دائماً خبر ارتباطها بالعريان، على تهنئته بيوم ميلاده الواقع فيه 12 أيلول (سبتمبر)، اليوم الذي أعلنت فيه أصالة ارتباطها رسمياً بالشاعر العراقي.

ونشرت نيكول مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" كشفت فيه عن قالب حلوى للاحتفال بميلاد العريان، وأظهر المقطع قوالب حلوى تحمل اسم طارق العريان، مع عبارات التهنئة منها.

 

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قضية الثنائي الأشهر أصالة وطارق، واعتبر الكثير منهم أنها تقصّدت الإعلان عن زواجها في يوم ميلاده لإزعاجه، في حين ربط البعض ما فعلته نيكول كردّ غير مباشر على شائعات انفصالها عن العريان التي تردّدت أخيراً لتؤكد استمرار العلاقة بينهما.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202113131841999821091

زوجة احمد السقا ترثي والدها بعد وفاته بـ8 أشهر

29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

شاهد.. صورة صادمة لشبيه محمد رمضان

79f3adde-2c01-4e30-ae64-c953c5926051_16x9_1200x676

​أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يستمتعان بالموسيقى في شوارع سويسرا - فيديو

000_3

أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة: لنبدأ معاً

c21a121a-315f-4c98-a9af-ecd1b81fff52

كارمن لبس تعلن انضمامها بالجزء الثالث من عروس بيروت - صورة

53386_2

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد بشأن زوجها تامر حسني - فيديو