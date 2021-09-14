رد فعل مفاجئ من طليق أصالة نصري بعد زواجها من الشاعر العراقي

الوكيل الإخباري - ألغى المخرج طارق العريان متابعته لطليقته النجمة أصالة نصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، من دون أن يعلق على الأمر.





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وفي المقابل، حرصت عارضة الأزياء نيكول سعفان والتي يتردّد دائماً خبر ارتباطها بالعريان، على تهنئته بيوم ميلاده الواقع فيه 12 أيلول (سبتمبر)، اليوم الذي أعلنت فيه أصالة ارتباطها رسمياً بالشاعر العراقي.





ونشرت نيكول مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" كشفت فيه عن قالب حلوى للاحتفال بميلاد العريان، وأظهر المقطع قوالب حلوى تحمل اسم طارق العريان، مع عبارات التهنئة منها.





وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قضية الثنائي الأشهر أصالة وطارق، واعتبر الكثير منهم أنها تقصّدت الإعلان عن زواجها في يوم ميلاده لإزعاجه، في حين ربط البعض ما فعلته نيكول كردّ غير مباشر على شائعات انفصالها عن العريان التي تردّدت أخيراً لتؤكد استمرار العلاقة بينهما.

المصدر - لها