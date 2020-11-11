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الأربعاء، 11-11-2020 01:21 م

رد مؤلم من الفنانة عبلة كامل على شائعات اصابتها بالسرطان

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الوكيل الإخباري _ ردت الفنانة عبلة كامل من خلال رسالة بعثتها لاحد الكتاب الذي قام بنشرها على الشائعات التي تم تداولها في الفترة الاخيرة حول تدهور حالتها الصحية نتيجة معاناتها من مرض السرطان .

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وقد قالت عبلة في الرسالة : “عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتّتقيه وتخاف منه إمتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنّه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدّعي إنّه بينشره لأنّه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيّام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بنشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بيه”.


واضافت : “أتمنّى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدّعي إنّها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، وبشكر الناس الطيبين كلّهم على محبّتهم وتقديرهم، وأنا ممتنة ليهم وبحمد ربنا عليى ده”.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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