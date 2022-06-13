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الإثنين، 13-06-2022 05:01 م

رد مختلف من آمبر هيرد حول الحكم ضدها بقضية التشهير

من-هي-أمبر-هيرد


الوكيل الإخباري-في أول مقابلة تلفزيونية لها بعد إصدار الحكم بقضية جوني ديب، اعتقدت آمبر هيرد أن تصوير المحاكمة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن عادلاً.

وفي الحلقة التي ستبث يوم 17 حزيران، في برنامج "تودي شو" على قناة "إن بي سي" الأميركية، قالت هيرد في حديثها عن حكم هيئة المحلفين: "أنا لا ألومهم، أفهم في الواقع أن ديب شخصية محبوبة، إنه ممثل رائع".

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وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

 

 

سكاي نيوز

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