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الأربعاء، 15-03-2023 02:59 م

رد مفاجئ من محمد سعد على تسببه بانسحاب مخرج مسلسل "الحاج إكس لانس"

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الوكيل الإخباري- خلال استضافته في برنامج "سينماتيك" المذاع عبر قناة SBC السعودية، فاجأ الفنان محمد سعد جمهوره بالردّ على اتهامه بأنه كان السبب في انسحاب المخرج محمود كامل من مسلسله "الحاج إكس لانس"، الذي سيُعرض في رمضان المقبل، بسبب تدخله في تفاصيل العمل وارتجالاته.

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وقال سعد: "كله بيتدخل بس كل واحد وله طريقة، واللي مش عاجبه الكلام دة هو موجود فين على الساحة". وأضاف: "اللي يقول إزاي يتدخل غلطان، شكسبير نفسه عمل رواية هاملت 3 مرات بـ 3 نسخ مختلفة، هل كان قافش على الحكاية، لأ إطلع وارتجل... حكاية الارتجال مهمة جداً، الخواجة برا بيعملها وبيسميها عصف ذهني، يقعدوا وكل واحد يقول فكرته، الشغل ورشة".

 


مسلسل "الحاج إكس لانس" من بطولة: ويزو وحسن عبد الفتاح وأحمد فتحي وحسام داغر وسارة درزاوي وسامي مغاوري وعمر مصطفى متولي وشيرين، وإخراج إبرام نشأت، وهو يشكّل عودة لمحمد سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب تسع سنوات تقريباً، منذ مسلسل "فيفا أطاطا" الذي عُرض عام 2014 وشاركه في بطولته: إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، ومحمد متولي... وهو من تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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