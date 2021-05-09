رسالة جديدة من دنيا بشأن حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، أمس السبت، رسالة بشأن الحالة الصحية لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس كورونا المستجد.

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وشاركت دنيا سمير غانم دعاء مؤثر لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، كان من بين كلماته: "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينيك التي لا تنام، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الرحمين، اللهم إنا نسألك شفاءا جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك".

وتفاعل العديد من الفنانين مع دعاء دنيا سمير غانم المؤثر لوالديها، مثل غادة عادل وهند صبري ورانيا محمود ياسين ووفاء عامر.



وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقة دنيا سمير غانم نفس الدعاء عبر حسابها على "إنستغرام".



وكان الإعلامي، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، كشف قبل أسبوع عن الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "لكل متابعيني الغاليين أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة .. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".



ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.



ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس.



وذكرت البوابة أن الفنان سمير غانم نقل أيضا إلى المستشفى، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته.

سبوتنيك