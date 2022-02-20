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الأحد، 20-02-2022 01:28 م

رسالة حزينة جديدة من نجل الفنان خالد سامي عن والده

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الوكيل الإخباري - نجل الفنان السعودي خالد سامي تحدث عن اللحظات الصعبة التي يمر بها بسبب مرض والده الطويل والذي يكشف عن تطوراته بشكل مستمر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تركي خالد سامي نشر عبر حسابه على "تويتر" أكثر من تغريدة كشف فيها عن ألم افتقاده لوالده الفنان خالد سامي وشوقه الكبير له، حيث كشف نجل الفنان السعودي عدم سماعه لصوت والده منذ ما يقارب الـ8 أشهر من بعد دخول والده المستشفى وتدهور حالته الصحية بشكل متسارع في الشهور الماضية، تركي خالد سامي وصف شعوره بابتعاده عن والده طوال هذه المدة بالصعب فكتب في تغريدته: "من بعد مرور 8 شهور من آخر مرة سمعت فيها صوت ابوي أنا فقدته وهذا شعور صعب جدًا".

 

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