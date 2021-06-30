الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 09:44 ص

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

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الوكيل الإخباري - لم تترك النجمة نوال الزغبي صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي تمر بها حاليًا بسبب التسريب الصوتي الذي نُسب الى حسين حبيب والد زوجها حسام حبيب، ورد فيه تخطيطه لزواج إبنه من امرأة أخرى ولذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وغيرها من الأمور الشخصية الحساسة جدًا.

واتخذت الزغبي من حسابها على موقع تويتر منبرًا لتوجه رسالة علنية لشيرين وقالت: "كلنا شيرين عبدالوهاب. الفن الاصيل والقلب الابيض تليق بها الحياة الحلوة نحبك كثيرًا والله دائمًا معك".

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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