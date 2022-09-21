رسالة شكر من نادين الراسي لـ ماجدة الرومي بسبب شقيقها

الوكيل الإخباري-وجهت النجمة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة المطرب الراحل جورج الراسي، رسالة شكر إلى الفنانة ماجدة الرومي، عقب إعلان الأخيرة عن تكفلها بعملية إصلاح وتأهيل الطريق الذي شهد على الحادث الذي وقع للنجم الشاب الراحل.



بدأت التدخلات بعدما كشفت إحدى الجمعيات اللبنانية المهتمة بشأن قواعد السير الآمن بطرق لبنان، أن الطريق بل خلل كبير في البنية التحتية، عبارة عن وجود حاجز إسمنتي في المنتصف، مع عدم وجود علامات أمان بالطريق، مما أدى حينها إلى وقوع حادث وفاة جورج الراسي.

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نادين الراسي وجهت رسالتها إلى ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيه: «من البابا خليل والماما إلهام وإختي الكبيرة ساندرين وخيًي جورج الراسي ومن خَيّي سيباستيان ومن إختي الصغيرة راشيل الحنونة ومنّي ومن آل الراسي جميعًا ألف تحيّة وشكر لأُختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي».



وتابعت في رسالتها التي وجهت آخر جزء فيها لشقيقها الراحل: «بدمّك يا خَيّي تحوّل طريق الموت إلى طريق عبور».

وكان الفنان اللبناني جورج الراسي توفى في أواخر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عاما، أثناء عودته إلى لبنان بعد أحيائه حفل فني في دمشق، على أثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية - السورية كما توفي في الحادث سيدة أخرى كانت بداخل السيارة التي يقودها الراسي.

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