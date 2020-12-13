رسالة صوتية موجعة من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة شكران مرتجي متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" رسالة صوتية من والدتها بمناسبة يوم ميلادها مضاف الى التسجيل مجموعة من صور الأخيرة.
وقد اعربت والدتها بالرسالة المليئة بالحنية والعاطفة والشوق والتي بدت واضحة في رجفة صوتها في الكلام حيث انها قالت : " كيفك يا شكران ان شاء الله دائما بالأفراح... ربي يعطيكي على قد نيتك".
وقد ارفقت شكران التسجيل بتعليق قالت فيه : "أمي ثم أمي ثم أمي. صوت أمي يجعلني أبكي فرحاً وخوفاً أريد حفظه في قارورة مع عطرها".
وأضافت: "أمي من قال أنهم قطعوا حبلي السري معك كذبوا مازال يمدني بالحب والقوة وكلما وقعت أقف من جديد".
المصدر : لها