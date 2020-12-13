رسالة صوتية موجعة من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة شكران مرتجي متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" رسالة صوتية من والدتها بمناسبة يوم ميلادها مضاف الى التسجيل مجموعة من صور الأخيرة.

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وقد اعربت والدتها بالرسالة المليئة بالحنية والعاطفة والشوق والتي بدت واضحة في رجفة صوتها في الكلام حيث انها قالت : " كيفك يا شكران ان شاء الله دائما بالأفراح... ربي يعطيكي على قد نيتك".



وقد ارفقت شكران التسجيل بتعليق قالت فيه : "أمي ثم أمي ثم أمي. صوت أمي يجعلني أبكي فرحاً وخوفاً أريد حفظه في قارورة مع عطرها".



وأضافت: "أمي من قال أنهم قطعوا حبلي السري معك كذبوا مازال يمدني بالحب والقوة وكلما وقعت أقف من جديد".

المصدر : لها







