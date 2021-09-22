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الأربعاء، 22-09-2021 04:08 م

رسالة غامضة من الإعلامية المصرية ريهام سعيد

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً غامضاً قالت فيه: «الحق بيرجع والله، ولسه»، لتتلقى تعليقات عدة من متابعي صفحتها أكدوا فيها أنها تقصد الشماتة بمطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد إيقافه عن الغناء بسبب المشكلة التي وقعت بينهما سابقاً.

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وانهالت التعليقات الغاضبة من الجمهور بسبب ما اعتبروه "شماتة" من ريهام سعيد بحسن شاكوش الذي تم إيقافه عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية، حيث علّقت إحدى متابِعاتها قائلة: «وإنتي كمان ناس كتير رجعلها حقها فيكي برده"، لتردّ عليها ريهام قائلةً: "الحمد لله أنا كلي في نعم رهيبة ألف حمد وشكر".

وعلّقت أخرى: "الشماتة مرض على فكرة مهما كانت الظروف اللي عدّت بيكي متشمتيش أبداً وطهّري قلبك ممكن يتعافى المبتلي ويبتليكي انتي نضّفي قلبك وطهّريه لرضا الله وجنته ربنا يسلم قلبك ويثبتك على دينه".


وعلقت ثالثة قائلة: «الصراحة انتم الاتنين متتخيروش عن بعض في الأذى فاكرة أما اتوقفتي قبل كده بدل المرة كتييير ولا أفكرك، معناها إن ربنا عمل معاكي كده ساعتها عشان تستاهلي بيرجع حقوق زي ما بيرجع حقك دلوقتي من شاكوش على كلامك، مش زي ما انتي قولتي مظلومة ومعملتش حاجة»، لتردّ ريهام: «هو أنا مش فاهمة انتي بتتكلمي عن إيه».


وبدأت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بظهور الأولى في أحد البرامج، ومهاجمتها خلاله للأخير، مؤكدةً أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالاً كثيرة، وردّ عليها شاكوش عبر فيديو مطوّل شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر بدت فيه وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها.

 

المصدر - لها 

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