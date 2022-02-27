رسالة غامضة من محمود المهدي تثير الجدل على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمود المهدي؛ زوج الفنانة منة عرفة، منشوراً غامضاً على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" كشف من خلاله عن استيائه الشديد من الأخلاق السائدة بالمجتمع، مشيرًا إلى أنه نشأ على قول الحق والرجولة.



وكتب المهدي قائلاً: "بجد الزمن دا الرجولة بقت عيب تقريباً والناس بقت عايزة الواحد يكون ديوث أو يرفع أرايل".



وأضاف: "بس والله اتربينا على الرجولة وكلمة الحق وإننا منخافش غير من اللي خلقنا والحمد لله إننا أتربينا على كدا".

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وكان محمود المهدي قد هاجم الإعلامية رضوى الشربيني بعد تصريحاتها الغريبة عن فوائد العزوبية، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "للأسف، لأنها فشلت في حياتها، عايزة كل الناس زيها، الفشل مش عيب ولكنه مجرد خطأ من الطرفين في العلاقة".



لها

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