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الأربعاء، 22-12-2021 12:14 م

رسالة غامضة من منى زكي للفنان إياد نصار - صورة

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة منى زكي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجهت رسالة غامضة إلى الفنان إياد نصار، أثارت بها عدداً كبيراً من التساؤلات.

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ونشرت، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لإياد وعلقت عليها قائلة: "أنت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين".

 

وتساءل الكثيرون من المتابعين عن أسباب تلك الرسالة الغامضة والتي لا تحمل أي تفاصيل، ليتضح بعد ذلك أن هذه الرسالة تعد ترويجاً لفيلم جديد تقوم منى وإياد ببطولته ويحمل عنوان "أصحاب ولا أعز" والذي يتم تصويره الآن ومن المنتظر عرضه في كانون الثاني (يناير) المقبل.





المصدر - لها

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