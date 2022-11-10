الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا اثناء مروره بمعبر بيت حانون

بعد المنخفض الأخير.. معاصر الزيتون في ذروة عملها

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

الدفاع الروسية تعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

هل يجوز الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

ترفيعات ضباط في الأمن والجيش

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 10-11-2022 02:42 م

رسالة غريبة من محمد رمضان تقلق جمهوره-فيديو

6836550_1628758729


الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه مع مجموعة من جمهوره خارج مصر، وعلّق على الفيديو برسالة أثارت قلق جمهوره، حيث كتب فيها: "اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرِح ثم هوّن ثم أشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير".


وأقلق هذا الدعاء الكثير من الجمهور، ظانين أن رمضان أُصيب بمرض ما ولا يريد الكشف عنه لجمهوره، وأن سفره الى الخارج من أجل العلاج.

اضافة اعلان

 

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1608894581-980481837

نادين الراسي تخرج من الحداد بجلسة تصوير - صور

10-09-22-594826314

صورة لمنزل الفنان الراحل فريد الأطرش تجتاح مواقع التواصل

1111

كيف ردت نادين نسيب نجيم على متابع طالب استبدالها بأحد الأدوار بسيرين عبد النور ؟

WhatsApp Image 2022-11-10 at 10.56.05

الموت يفجع الفنانة بدرية طلبة

image

وفاة مغنية برازيلية شهيرة بعد استئصال ورم بأنفها - صور

121

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلّق على بيان محاميها ويفجر مفاجأة غير متوقعة -فيديو

أخبار متعلقة
428371Image1

شام الذهبي تغير اسمها وأصالة تعلق على الموضوع

imgid552013

نادية الجندي غاضبة وتتخذ هذا القرار - صورة

24-09-22-531648586

نادين نجيم تشوق الجمهور 'زهرة وأطفالها'-صورة

d-14-هيفا-وهبي-تنشر-صورا-جديدة-من-السعودية-واليسا-صديقتي-الجميلة-قلبا-وقالبا

بعد أزمتها.. هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة

182825

شاهد..شاكيرا تثير ضجة في مقطع فيديو

محمد-عطية

محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بفنانة لبنانية -فيديو