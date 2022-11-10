رسالة غريبة من محمد رمضان تقلق جمهوره-فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه مع مجموعة من جمهوره خارج مصر، وعلّق على الفيديو برسالة أثارت قلق جمهوره، حيث كتب فيها: "اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرِح ثم هوّن ثم أشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير".





وأقلق هذا الدعاء الكثير من الجمهور، ظانين أن رمضان أُصيب بمرض ما ولا يريد الكشف عنه لجمهوره، وأن سفره الى الخارج من أجل العلاج.





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