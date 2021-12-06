رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب - فيديو

الوكيل الإخباري - لا تزال أزمة طلاق الفنانة المصرية شيرين تثير جدلاً، فبعد الإعلان رسمياً عن الأمر بدأت الرسائل المبطنة بين الطرفين.



فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو نشرته ابنة شيرين الصغرى هنا على حسابها في "سناب شات"، تؤدي فيه أغنية "بكرهك"، باللغة الإنجليزية.

اضافة اعلان

وأرفقت الطفلة أغنيتها برسالة كتبت فيها: "رسالة موجهة للشخص الذي يبدأ اسمه بحرف "ح"، ورأى كثيرون بأنها تقصد بها حسام حبيب.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الفنانة طلاقها، حيث نشرت شيرين بياناً رسمياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه الانفصال رسمياً عن زوجها، مضيفةً أن أسباب الانفصال شخصية و"تخصها وحدها".



وأكدت أنها تهب حياتها الآن لفنها ولابنتيها مريم وهنا، خاصةً أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن فنها وعن جمهورها بعض الشيء، كاشفة أنها تنوي العودة بقوة للساحة الفنية في الفترة المقبلة.

المصدر - العربية