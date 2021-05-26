الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحواتمة يبحث تعزيز التعاون مع الصين

افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

وزير التربية : مساق جديد بالمدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

التعليم العالي: لا قرار بعد بشأن دوام الفصل الصيفي

دعوة المزارعين لتوريد القمح والشعير للصوامع

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

الفصل الصيفي لطلبة الجامعات إلكترونيا

الأربعاء، 26-05-2021 01:29 م

رسالة مؤثرة من الفنان تامر حسني لشريف دسوقي بعد بتر قدمه!.. صورة

تامر-حسني


الوكيل الاخباري - حرص الفنان المصري تامر حسني على دعم الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه، وكتب عبر حسابه في إنستغرام": "ألف سلامة يا أستاذ شريف، ألف سلامه عليك يا فنان يا محترم". وأضاف: “قدّر الله وما شاء فعل، أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجة في شغلك وحياتك، بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب الناس وأحلام كتير هتتحقق”.

وتابع تامر حسني قائلاً: "وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك".

اضافة اعلان


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ki-1

والدة حلا الترك ترد لأول مرة على محامي ابنتها بعد 'معلومة قلبت الرأي العام ضدها'!

عمرو-أديب

اقتحام استديو الاعلامي عمرو أديب وإجباره على إنهاء فقرة الأخبار.. شاهد

16505427891621972705

بعد بتر ساقه.. توجيهات من السيسي بشأن الفنان شريف دسوقي

IMG_20200221_183433

مغنية كورية تكشف عن مشروع فني يجمعها بمغني خليجي

315871_0

تفاصيل مثيرة لمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين!

omRen

يوتيوب يحذف أغنية 'إنساي' بعد تخطّيها حاجز الـ180 مليون مشاهَدة!

أخبار متعلقة
5f25d05b4c59b745b25c5a56-1596387427

الموت يفجع الفنان باسل خياط بوفاة عمته

IMG_20200311_135240

بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تبديد المال العام

تامر

صورة الفنان تامر حسني وزوجته تصدم الجمهور

نوال-الزغبي-e1586457122858

في خطوة مفاجئة.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين في لبنان

e74fb95816

'رقم صادم'.. الكشف عن مقدار ثروة الفنان عادل إمام!

maxresdefault

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها 'المميت': إزالة الأنف كاملا ونقل أجزاء من الأذن