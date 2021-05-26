رسالة مؤثرة من الفنان تامر حسني لشريف دسوقي بعد بتر قدمه!.. صورة

الوكيل الاخباري - حرص الفنان المصري تامر حسني على دعم الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه، وكتب عبر حسابه في إنستغرام": "ألف سلامة يا أستاذ شريف، ألف سلامه عليك يا فنان يا محترم". وأضاف: “قدّر الله وما شاء فعل، أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجة في شغلك وحياتك، بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب الناس وأحلام كتير هتتحقق”.



وتابع تامر حسني قائلاً: "وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك".

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