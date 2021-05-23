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الأحد، 23-05-2021 03:46 م

رسالة مؤثرة من الفنان عادل إمام على وفاة سمير غانم!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - ودع النجم عادل إمام، زميله الذي رحل عن عالمنا، الفنان المصري الكبير، سمير غانم.

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وشارك عادل إمام، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشور ودع من خلاله، صديق الشباب والعمل، النجم المصري، سمير غانم، الذي فارق محبيه عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكتب عادل إمام في منشوره عبارة حزينة ومؤثرة جدا قال فيها: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي".

وشارك إمام صورتين جمعته مع صديق مشواره الفني، الأولى يظهر فيها عادل إمام مع سمير غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديدا فيلم "أغبياء لكن أذكياء"، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معنقا النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد.

 


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