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الإثنين، 19-07-2021 10:35 ص

رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم

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الوكيل الإخباري - رغم أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال في حالة صحية حرجة لكنها في المرات التي تلتقي فيها ابنتيها دنيا وإيمي تحرص على ان تطمئن على سمير غانم حيث لا تلم بعد بوفاته.

وفي آخر مرة التقت فيها دلال بابنتيها وجهت رسالة مؤثرة لزوجها سمير غانم حيث قالت لهما: "قولوا لسمير أني كويسة، وخلوه يشد حيله".

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وكشف مصدر من داخل المستشفى الذي توجد به دلال عبدالعزيز أنها لا تستطيع الكلام نهائيًا، ولكنها كتبت على ورقة "أريد رؤية سمير" لكي تطمئن عليه، لأنها لم تره منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر.


وكان رد الأطباء عليها مكتوبا على الورق أيضا أن حالته الصحية غير جيدة، فطلبت دلال دخول ابنتها دنيا لتطلب منها رؤية والدها.

وحتى الآن لم تعلم دلال عبدالعزيز بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث يخشى الأطباء من تدهور حالتها الصحية.

 

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قد كشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر" أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني تداعيات كورونا وليس من الفيروس نفسه.

وتابع: دلال عبد العزيز ستأخذ وقتا حتى تعود إلى طبيعتها ولكن فترة العلاج قد تطول بسبب التأثر الكبير في الرئة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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