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الأربعاء، 15-12-2021 11:51 ص

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالديها - فيديو

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الوكيل الإخباري - عادت الفنانة دنيا سمير غانم إلى نشاطها الخيري الذي كانت تمارس بشكل منتظم قبل وفاة والديها، باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، حيث شاركت ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وهي حملة من مؤسسة اليونيسيف لحماية حقوق الأطفال، وذلك من خلال مشاركتها في إعلان الحملة بصوتها.

ونشرت دنيا الإعلان الخاص بالحملة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" معلقة عليه: 17 سنة مصر خالية من شلل الأطفال.. ومش هينفع نكمل من غير تطعيم كل ولد وبنت تحت سن خمس سنين في كل حملات التطعيم".

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من ناحية أخرى، وجهت دنيا رسالة جديدة إلى والديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث عبرت عن اشتياقها لهما ونشرت صورة لوالديها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: شايفاكم أدامي في كل حاجة بعملها في حياتي، بحبكو أوي ووحشتوني، وهفضل عايشة بكل الحب اللي شفته منكم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا.

 

المصدر - لها 

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