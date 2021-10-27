رسالة مؤثرة من نيشان لـ أصالة

الوكيل الإخباري - رسالة غزل وجهها الإعلامي اللبناني نيشان، للمطربة السورية أصالة نصري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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ونشر نيشان صورة له برفقة أصالة وعلق عليها "من يعرفها محظوظ .. من يستمع إليها ذَوَّاق.. من يَتَقَرَّب مِنها يُسْعَد".



وتابع:"ومن تكون صديقة له يُعتَبَر مِن الصَّفْوَة .. أصالة لكِ مِنّي دوام الحبّ وَمِن جمهورك أن يدومَ أصيلًا لأصالته وأصيلته".



ونالت هذه الصورة إعجاب الآلاف من متابعي نيشان الذين تساءلوا عن سبب هذه رسالة الحب التي وجهها للنجمة الشهيرة فيما اعتقد البعض أنها ذكرى يوم ميلادها ولكن ذكرى ميلاد الفنانة أصالة في مايو.

المصدر - نواعم

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