الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 02:34 م

رسالة من أحد أبطال مسلسل فريندز الشهير تثير الجدل!

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الوكيل الاخباري - حصدت تغريدة من أحد أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز"، أكثر من 100 ألف إعجاب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال فترة قصيرة، لما تضمنته من نبأ سار لكل عشاق المسلسل.

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وأعلن الممثل الكوميدي، ماثيو بيري، الذي يجسد في أحداث "فريندز" دور "تشاندلر"، تغريدته أنه سيتم البدء في تصوير الحلقة الجديدة التي تشهد على لم شمل كل أبطال العمل من جديد في شهر مارس/ آذار 2021.


وكتب بيري في تغريدته: "أعيد تحديد موعد لتصوير حلقة "لم شمل" الأصدقاء في بداية مارس، يبدو أننا أمام عام حافل قادم، وهذه هي الطريقة التي أحبها".

 

وكان من المقرر أن يتم تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأجل التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية.

وسيشارك في حلقة لم الشمل من مسلسل "فريندز" كل أبطاله الأساسيين، وهم ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.

وبحلول صباح اليوم الأحد، تلقت تغريدة ماثيو بيري 130 ألف إعجاب على "تويتر"، و33 ألف إعادة تغريد.


وتم بث مسلسل "فريندز" الذي يتتبع قصة 6 أصدقاء شباب يعيشون في مدينة نيويورك الأمريكية، لأول مرة في عام 1994 واستمر عرضه حتى عام 2004.


وشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، مما يجعلها الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.


وسيتم عرض الحلقة الخاصة والجديدة من مسلسل "فريندز" على خدمة البث الرقمي "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.

 

سبوتنيك

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