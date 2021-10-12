رسالة من دنيا سمير غانم الى والديها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لوالدها الراحل الممثل سمير غانم ووالدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز، معبرة عن إشتياقها لهما.

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وعلقت دنيا على الصورة التي نشرتها باللونين الأبيض والأسود، والتي تظهر سمير ودلال بحالة من السعادة، قائلة :"وحشتوني اوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون، ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى يا رب وصبرنا على فراقهم".

متابعوا غانم إنهالوا بالتعليقات، مشيرين إلى أن هذه الصورة تعود إلى الزمن الجميل بحسب وصفهم، سائلين الله أن يسكنهما فسيح جنان، وأن يلهمها الصبر والسلوان.









المصدر - الفن