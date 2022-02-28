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الإثنين، 28-02-2022 01:48 م

رسالة من فريدة سيف النصر تثير الجدل حول اعتزالها

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الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها الخاص في"فيسبوك" منشوراً أثار الجدل والتساؤلات حول اعتزالها الفن.

وفي التفاصيل، تلقت سيف النصر دعوة للتكريم من أحد المهرجانات، إلا أنها اعتذرت عن عدم الحضور، وكشفت في منشورها أنها قررت أن تزور بيت الله لأداء العمرة، بدلاً من التكريم... حيث قالت: "هل أتكرّم أم أسافر إلى بيت الله الحرام؟ لا مقارنة، ولا أعذار ولا اعتذار لله... تركت لكم ما أنتم أهل له، وفضّلت مين أتمنى أني أكون من أهله... أهل الله".

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وتلقت فريدة تعليقات كثيرة من جمهورها يسألونها فيها عن الاعتذار، وهل هو عن التكريم فقط أم أنها تفكّر في الاعتزال؟!

لها 

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