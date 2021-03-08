رسالة من نادية الجندي تشوق جمهورها بعد 15 مليون مشاهدة

الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة المصرية، نادية الجندي، رسالة إلى جمهورها، وشوقتهم إلى مفاجأة كبرى،

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ونشرت نادية الجندي، عدة صور من كواليس حلقتها الأخيرة مع أبلة فاهيتا عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: ما زالت ردود الأفعال الإيجابية اللي بتوصلني وبتسعدني على حلقة أبلة فاهيتا، مستمرة وحققت بعض مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا قرابة الـ١٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر.. الحمد لله".



ووجهت نادية رسالة إلى جمهورها: بشكركم جميعا حبايبي.. انتظروا مفاجأة قريبًا جدا".

يذكر أن نادية الجندي أطلقت عدة تصريحات مثيرة في البرنامج، وأكدت أنها تتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن، ولكنها لا تفكر في الزواج مطلقا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها حاليا متزوجة الفن فقط، كما كشفت سر علاقتها المتميزة بزوجها السابق محمد مختار بعد الانفصال، ونفت تماما أن تكون شخصية المرأة الجبارة التي جسدتها عبر أعمالها الفنية معبرة عن شخصيتها في الحقيقة.



سبوتنيك

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