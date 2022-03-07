رسالة من وائل عبد العزيز لشقيقته ياسمين

الوكيل الإخباري - نشر الفنان وائل عبد العزيز على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في شبابهما، وعلق ليها برسالة وجهها لها أعادت الجدل من جديد حول تجدد الخلافات معها بعد إعلانه التصالح وانتهاء الخلافات.



وعلق وائل على الصورة مستعينا بقصيدة نشرها الشاعر أيمن بهجت قمر مؤخراًـ يتحدث فيها عن مرور العمر وأنها ستمر بيوم يكون فيه قد رحل عن الحياة وتبحث عنه وسط الأشياء التي تركها والصور القديمة.

وتقول كلمات القصيدة:

هيجي يوم وتدوروا ...

على كلمتي في كتاب

على كارت والا جواب

على كل حاجتي ف شنطتي

وكراكيب الدولاب

على صوره لينا لما كنا شباب

على شات مابينا وضحك ع الواتس اب

هييجي يوم وتدوروا

على دخلتي من الباب

اضافة اعلان



يذكر أن العلاقة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل متوترة منذ سنوات، بعد زواج ياسمين من الفنان أحمد العوضي، وهي الفترة التي شهدت مهاجمة وائل لشقيقته وزوجها، ورغم ما أعلنه وائل عن انتهاء الخلافات، إلا أن ياسمين تجنبت ذكر اسمه عندما تحدثت عن مساندة أسرتها لها وقت أزمتها الصحية الأخيرة.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





