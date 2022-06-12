رسمة لـلفنانة نادين خوري تُبهر الجمهور-صورة

الوكيل الإخباري-نشر المكتب الإعلامي للممثلة السورية نادين خوري على الصفحة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لرسمة لها قام برسمها عماد حمدي، اذ تم التعليق بالقول: "شكراً للصديق عماد حمدي على رسمه هذه الصورة للفنانة نادين خوري".

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وكانت أثارت نادين خوري قلق متابعيها في منشور غامض نشرته عبر صفحتها الرسمية كشفت من خلاله أن الإنسان لا يعلم متى يموت لذلك عليه أن يستثمر حياته بأمور مفيدة.



وكتبت خوري: "بما أننا لا نعلم متى نلفظ أنفاسنا الأخيرة، لابد أننا سنبرع بأفعالنا أكثر وأشرس السلامة لقلوبكم"، وسطات تكهنات وتساؤلات من المتابعين حول إن كانت تعيش حالة من القلق أم مجرد حكمة عابرة.





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