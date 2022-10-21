رسميا.. إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

الوكيل الاخباري - بشكل رسمي أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلها بدولة الكويت وذلك بسبب الظروف الصحية التى تمر بها خلال هذه الفترة واحتجازها داخل أحد المستشفيات الخاصة.

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ونشرت الشركة المنظمة للحفل بوستر بإلغاء الحفل بشكل رسمي وتقدمت باعتذار لجمهور الفنانة بالكويت مشددة على أن إلغاء الحفل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانة شيرين عبد الوهاب.



ولا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب متصدرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده اصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغمًا عنها، وأيضا حديث والدتها التي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولا بد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج.

