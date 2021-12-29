رسميا .. انفصال أحمد الفيشاوي وزوجته

الوكيل الاخباري - كشفت ندى الكامل من خلال حسابها على إنستغرام عن طلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد قصة حب كبيرة. اضافة اعلان





وكتبت ندى الكامل: " من امرأة قلبها هلك وانطفأ ..اود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجي احمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري... وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق، وطاب لي العيش معك حتى في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".



واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحية لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا...واتمني لنفسي أن أكون أيضا سعيدة ...ولكن... واحقاقا للحق... لقد اعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير، بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة أرسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".



وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزة نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..وأعلم ان عزة النفس والكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها أي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".



