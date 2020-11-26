الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 03:23 م

رسمياً.. جيسي عبدو بطلة ظل مع باسل خياط ويوسف الخال

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الوكيل الإخباري _ انضمت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو رسمياً الى المسلسل الرمضاني المنتظر "ظلّ" الى جانب كل من الفنان السوري باسل خياط والفنان اللبناني يوسف الخال .

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والذي من المقرر انطلاق تصويره في بداية الشهر المقبل بين بيروت وأبو ظبي، تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

 

المصدر : الفن 

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