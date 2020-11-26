رسمياً.. جيسي عبدو بطلة ظل مع باسل خياط ويوسف الخال

الوكيل الإخباري _ انضمت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو رسمياً الى المسلسل الرمضاني المنتظر "ظلّ" الى جانب كل من الفنان السوري باسل خياط والفنان اللبناني يوسف الخال .
والذي من المقرر انطلاق تصويره في بداية الشهر المقبل بين بيروت وأبو ظبي، تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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