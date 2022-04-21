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الخميس، 21-04-2022 12:29 م

رشا شربتجي تنفي سرقة مسلسل كسر عضم

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الوكيل الإخباري - خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي عن صمتها وردت على الشائعات التي أثارها الكاتب فؤاد حميرة حول سرقة مسلسل “كسر عضم” الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من نص مسلسل كتبه في العام 2010.

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وقالت رشا شربتجي، في بيان توضيحي نشرته على حسابها في فيس بوك؛ إنها كانت ستشرف على مسلسل حياة مالحة في العام 2010، وأكدت استلامها 200 صفحة من العمل الذي كان من المقرر إنتاجه من قبل شركة كلاكيت.


وأكدت بدء تصوير العمل في دمشق من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني، على أن يكمل فؤاد حميرة بقية الحلقات قبل أن يتوقف التصوير لعدم إكمال الكاتب المسلسل.


وتساءلت عن السبب الذي يمنع الشركة من وضع اسمه كفكرة للنص، خاصة وأن اسمه يجذب عدد كبير من المتابعين، ويساعد على تسويق العمل.


وأكدت وجود اختلافات كبيرة بين النص الذي كتبه ومسلسل “كسر عضم”، وقالت إن التشابه الذي تحدث عنه الكاتب فؤاد حميرة موجود في كثير من الأعمال والمسلسلات العالمية.

وقالت إن نص “كسر عضم” للكاتب على معين صالح، وإنه إنتاج ورشة دراما ورد، واقترحته الدكتورة رانيا جبان مع 3 حلقات مكتوبة، ونفت ارتباطه بمسلسل حياة مالحة.

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