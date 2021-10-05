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الثلاثاء، 05-10-2021 01:40 م

رشيد عساف وباسم ياخور في مسلسل شامي واحد ولاد البلد

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الوكيل الإخباري - ان المخرج السوري أحمد إبراهيم الأحمد يستعد لتصوير مسلسل ينتمي إلى البيئة الشامية بعنوان "ولاد البلد" من تأليف مشترك لعثمان جحى ومؤيد النابلسي.

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ووفق معلوماتنا فإن أدوار البطولة ذهبت للممثلين السوريين رشيد عساف وباسم ياخور وفادي صبيح ونظلي الرواس.

 

وأحمد إبراهيم الأحمد انتهى قبل أيام من تصوير فيلم "فيك أب" من بطولة أيمن زيدان ورواد عليو ونظلي الرواس وميرنا شلفون، أما باسم ياخور فيصور في مدينة أربيل مشاهده في مسلسل "ليلة السقوط"، بينما صور رشيد عساف في مسلسل "السجين" المؤلف من سبع حلقات فقط.

 

المصدر - الفن 

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