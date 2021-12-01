رضوي الشربيني تدعم شيرين عبد الوهاب بعد خبر طلاقها - فيديو

الوكيل الإخباري - حرصت الإعلامية رضوى الشربيني خلال لقائها ضمن برنامج mbc trending، المذاع على قناة mbc4، على تقديم الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب... وقالت الشربيني: "معرفش إذا كان خبر طلاقهما صحيح أم لا.. ولكن لا أتمنى طلاقهما، ولو كنتي فعلاً اطلقتي يا شيرين، فكلنا بنحبك وبندعمك".



وأضافت: "مش نتمنى إنك تطلقي أو تنفصلي وكلنا عارفين أنتم بتحبوا بعض إزاي أو كنتم... لكن لو الخبر صحيح، حظ سعيد ليهم، وهو شخص محترم وهي شخصية محترمة، وأنا أحبك يا شيرين وأدعمك".

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