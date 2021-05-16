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الأحد، 16-05-2021 12:23 م

رغم الخلاف بينهما.. هكذا إحتفلت منى السابر بميلاد حلا الترك.. شاهد

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الوكيل الاخباري - رغم الخلاف الكبير معها، لم تتمكن منى السابر من تجاهل يوم ميلاد إبنتها الكبرى الفنانة حلا الترك، وحرصت على توجيه معايدة خاصة لها، متناسية الأزمة المالية بينهما والدعوى القضائية والمحاكم.

ونشرت السابر عبر تطبيق انستغرام تدوينة كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد لابنتي المميّزة.. أحبكِ اليوم وغداً ودائماً".

وشاركت أيضاً صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلب كبير، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.

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