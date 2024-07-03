رغم ظروف الحرب.. ميادة الحناوي تحيي حفلات في لبنان

الوكيل الإخباري - تحيي الفنانة ميادة الحناوي حفلاً غنائياً في 28 يوليو (تموز) الجاري، على مسرح واجهة بيروت البحرية، ضمن فعاليات "أعياد بيروت" 2024، ومن المقرر أن تقدم باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

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وسيضم مهرجان "أعياد بيروت" عدداً من نجوم الأغنية العربية، في مشاركة استثنائية للبنان في موسم الحفلات الصيفية، رغم ظروف الحرب.



وتحيي الحناوي أيضاً حفلاً في 27 يوليو (تموز)، ضمن فعاليات مهرجان إهدنيات الدولي في شمال لبنان، بدورته الـ20، ويضم نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي.



من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الحناوي أغنية "حبة ذكريات" التي طرحتها تزامناً مع احتفالات عيد الربيع، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي.



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