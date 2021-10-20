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الأربعاء، 20-10-2021 04:11 م

رفض خروج ابن الممثل الهندي شاروخان من السجن بكفالة مجدداً

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الوكيل الإخباري-رفضت مجدداً محكمة في مومباي اليوم الأربعاء خروج اريان خان، ابن الممثل الهندي شاروخان من السجن، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الثالث من الشهر الجاري في قضية مخدرات.


وذكرت شبكة "ان دي تي في" أن اريان (23 عاماً) " المتهم رقم واحد" في القضية متواجد في السجن منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وسيعمل محامو آريان الآن على التقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة أمام محكمة مومباي العليا.


وكان أفراد مكتب مكافحة المخدرات قد ألقوا القبض على آريان وأخرين أثناء حضورهم حفل فاخر على متن سفينة في مومباي في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كان يتم فيه تعاطي المخدرات. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع عدد المقبوض عليهم إلى 20 شخصاً.


وقال محامو آريان في المحكمة إنه لم يكن بحوزة موكله مخدرات. ومع ذلك، قال مكتب مكافحة المخدرات إن هناك أدلة قوية من محادثات تطبيق واتس اب لهاتف آريان تشير إلى صلته بعصابة دولية.

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